Гърция и Франция готвят военен съюз с клауза за взаимна отбрана

Гърция и Франция се подготвят за качествено нов етап в двустранните си отношения, като планират да актуализират и разширят споразумението си за военно сътрудничество с включването на клауза за взаимна отбрана. Очаква се новият договор да бъде финализиран и подписан в рамките на следващите един или два месеца, съобщиха официални представители, цитирани от „Катимерини“.

Министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас заяви, че преговорите са в напреднала фаза и ще приключат в изключително кратки срокове. По думите му споразумението ще включва не само клауза за взаимна отбранителна помощ, но и разширено военно сътрудничество, както и партньорство в областта на отбранителната промишленост.

Атина планира да засили съвместните военни учения с Франция и обсъжда общи действия в ключови области като противовъздушната и противоракетната отбрана, сателитните системи, безпилотните технологии и електронната война. Дендиас направи изявленията след разговори с френския министър на въоръжените сили Катрин Вотрен по време на посещение на новодоставената френска фрегата „Кимон“.

Гръцкият военен министър подчерта, че четирите фрегати от клас „Кимон“, поръчани от Франция, ще имат способност да носят стратегически оръжия, като решението надхвърля рамките на обикновени военни доставки. Според него става дума за цялостна стратегия за защита на гръцкия суверенитет и суверенни права в чувствителния регион на Източното Средиземноморие.

От френска страна Катрин Вотрен заяви, че задълбочаването на гръцко-френското отбранително сътрудничество има за цел да укрепи регионалната стабилност и сигурност. Тя подчерта, че Париж не търси ескалация на напрежението, но настоява за постоянна бдителност, като добави, че Франция ще продължи да защитава правата на Гърция и собствените си интереси. По думите й сътрудничеството между двете държави вече е сред най-успешните на европейско равнище и новото споразумение ще го издигне на още по-високо стратегическо ниво.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com