Гръцката полиция удари канал за мигранти с фалшиви документи

Гръцките власти съобщиха, че са разбили престъпна мрежа, специализирана в изработването на фалшиви документи за пътуване, използвани за трафик на мигранти към страни от Европейския съюз, предава електронното издание на в. „Катимерини“.

При полицейска операция в четвъртък в областта Атика са арестувани двама чужденци на 42 и 44 години. Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в престъпна организация, фалшифициране и притежание на паспорти и други документи, принадлежащи на трети лица. По случая се издирва и трети заподозрян.

Според разследването мрежата е действала от началото на 2025 г. и е произвеждала фалшиви лични карти, разрешителни за пребиваване, шофьорски книжки и паспорти. Групата е разполагала със напълно оборудвано високотехнологично ателие и е поддържала наличности от документи от различни европейски държави, за да изпълнява бързо поръчките.

Разследващите посочват, че 42-годишният е бил организаторът – осигурявал оборудването, договарял сделки онлайн и контролирал производството. 44-годишният е изработвал самите фалшификати.

Фалшивите документи са се продавали на фиксирани тарифи – 900 евро за паспорт, 600 евро за лична карта, 400 евро за шофьорска книжка и 150 евро за карта на кандидат за убежище. Според властите престъпната мрежа е реализирала печалба от над 230 000 евро.

При обиските са иззети два лазерни гравиращи принтера, два лаптопа, многофункционално мастиленоструйно устройство, термопреса, UV детектор за автентичност, пет мобилни телефона, 885 евро в брой, 289 лични карти, 123 разрешителни за пребиваване, 133 шофьорски книжки и един паспорт. Разследването продължава.

