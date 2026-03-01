Кой поема властта в Иран след Хаменей? Кандидатите

След смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей страната влиза в преходен период.

Според иранската агенция ИРНА републиката ще бъде оглавена временно от президента Масуд Пезешкиан, ръководител на съдебната власт и един от членовете на Съвета на пазителите на Конституцията.

Асамблеята на експертите трябва да избере нов рахбар, като сред възможните претенденти са няколко влиятелни духовници, както и синът на Хаменей.

Преходен период

На 1 март Иран ще сформира специален управителен съвет, който ще поеме функциите на върховния лидер след смъртта на аятолах Али Хаменей, заяви секретарят на Върховния съвет национална сигурност страната Али Лариджани.

Той не разкри състава на съвета. В същото време ИРНА уточни, властта временно ще премине към президента Масуд Пезешкиан, ръководителя на съдебната власт и един от членовете на Съвета за конституционна гвардия.

Тази информация беше потвърдена и от иранската агенция Tasnim.

Съветникът на Хаменей, Мохамад Мохбер, заяви, че такава процедура за предаване на властта е предвидена в член 111 от иранската конституция.

Колко дълго ще продължи преходният етап и какви правомощия ще имат тези длъжностни лица, в момента не е уточнено.

Какво следва

CNN твърди, че Хаменей няма официално обявен наследник. В съответствие с Конституцията, новият рахбар определя Събранието на експерти, това е избран орган, състоящ се от 88 високопоставени духовници.

От създаването на Ислямската република през 1979 г. този механизъм се прилага само веднъж – след смъртта на аятолах Рухалах Хомейни преди повече от 30 години, когато встъпва в длъжност самият Хаменей.

Очаква се изборът на кандидати да се състои в близко бъдеще.

В същото време не е ясно колко безопасна ще бъде подобна среща на фона на изявленията на американския президент Доналд Тръмп за продължаване на съвместните американско-израелски удари.

Според основния закон новият върховен лидер трябва да бъде човек, духовник, за да има политическа компетентност, морален авторитет и преданост към Ислямската република.

Според западните агенции това е начин да се изключват от кандидатите реформирани духовници, застъпващи се за разширяване на социалните свободи и диалог с външния свят.

Кандидатите

Според експерти сред възможните кандидати се разглеждат няколко имена.

Първият е 56-годишният син на Али Хаменей Моджтаба. Той е смятан за „влиятелен задкулисен играч“, той също има тесни връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция – военната структура на Иран, както и с доброволческите формации.

Прехвърлянето на властта от баща на син в шиитската чиновническа среда обаче се възприема двусмислено, особено в страната, възникнала след свалянето на монархията.

Освен това Моджтаба не е високопоставен духовник и не заема официални позиции в системата на властта. През 2019 г. САЩ наложиха санкции срещу него.

Друг потенциален кандидат за поста върховен лидер е 67-годишната Алиреза Арафи, духовник, който е смятан за довереник на Али Хаменей.

Той е по-малко известен, но има опит в държавни структури и сега заема поста зам.-председател на Асамблеята. По-рано Арафи беше член на Съвета на пазителите на Конституцията, проверяваше кандидатите за избори и оценяваше законите, приети от парламента. Освен това оглавява системата на религиозните образователни институции на Иран.

Сред другите кандидати се споменава Мохамад Мехди Мирбагери, духовник и член на Асамблеята, който е посочен като най-консервативното крило на духовенството.

Също така възможен кандидат остава Хасан Хомейни, внук на основателя на Ислямската република аятолах Рухалах Хомейни.

В списъка влиза и Хашем Бучехри, високопоставен духовник, тясно свързан с институциите за приемственост, предимно с Асамблеята, където заема длъжността първи заместник-председател. Анализаторите отбелязват още, че Бушехри също е бил един от доверениците на Хаменей.

Позицията на САЩ

Вашингтон вече има идея кой може да ръководи Иран след смяна на властта, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за ABC News.

„ Да. Имаме много добра идея“, каза Тръмп, отговаряйки на въпрос за бъдещето на ръководството на Иран. Той подчерта, че има „няколко добри кандидати“ за поста държавен глава в страната.

Той също така оцени атаките срещу Иран като „много добри“, като подчерта, че в резултат на това много представители на иранското ръководство са „неутрализирани“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com