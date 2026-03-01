Ракети над Израел, Иран обяви, че няма да спре

Иран е започнал интензивен ракетен обстрел по територията на Израел, съобщи държавната телевизия. Новината идва на фона на рязка ескалация след съвместните израелско-американски удари, при които загина върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Според израелската телевизия Н12 в няколко района на страната е обявена въздушна тревога, предаде ТАСС. Сирените са прозвучали в различни части на Израел, а населението е насочено към убежища.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Техеран разглежда ответните действия като свое „законно право и задължение“. „Искаме отмъщение като свое законно право и задължение и няма да спрем, докато не изпълним докрай това свое задължение“, каза той, цитиран от Ройтерс.

Главнокомандващият иранската армия Амир Хатами обяви по държавното радио, че въоръжените сили на страната са „непоколебими в своята решителност да защитят“ родината. По думите му всички подразделения участват в контраоперацията срещу агресията на Израел и САЩ.

Ракетният обстрел бележи нова фаза в конфликта, след като смъртта на Хаменей разтърси иранската държавна структура и отвори пътя към мащабна военна ескалация в региона.

Ескалацията се разширява и извън израелската територия. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е нанесъл координирани удари по 27 американски бази в региона на Близкия изток, използвайки ракети и дронове. Информацията бе разпространена от иранската агенция Тасним.

От КГИР уточняват, че освен американските обекти, на прицел са били и ключови военни и държавни структури в Израел – военновъздушната база „Тел Ноф“, генералният щаб на Израелските въоръжени сили и правителственият комплекс „Кирия“ в Тел Авив, където се намира Министерството на отбраната на Израел.

Паралелно с това иранските военновъздушни сили съобщиха, че са бомбардирали американски бази в района на Персийския залив и в автономния регион Иракски Кюрдистан. Така Техеран демонстрира, че ответните му действия обхващат както израелски цели, така и американско военно присъствие в целия регион.

