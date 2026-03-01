Отломки падат над Дубай, вече има ранени

Двама души са ранени в Дубай, след като отломки от прехванати във въздуха дронове са паднали в дворовете на две жилищни сгради. Инцидентът се разигра на фона на серия експлозии, които отекваха над емирството още от ранните сутрешни часове.

От правителствения медиен офис на Дубай съобщиха, че пострадалите са получили необходимата медицинска помощ и състоянието им е стабилно. В официално изявление се уточнява, че силните взривове, чути в неделя, са били резултат от „успешни операции по прехващане“ на въздушни заплахи.

Кореспонденти на Си Ен Ен, намиращи се в Дубай, съобщават, че първите експлозии са били чути около 8 часа местно време, след което през деня са последвали нови гърмежи. Властите уверяват, че системите за противовъздушна отбрана са реагирали ефективно, но падналите отломки са причинили материални щети и наранявания.

Ситуацията остава напрегната, като жителите на града съобщават за засилено присъствие на службите за сигурност и повишена готовност на аварийните екипи.

Разрастването на кризата в региона стана очевидно само часове след експлозиите над Дубай. Паралелно със събитията в Обединените арабски емирства Иран е нападнал американска военна база, разположена близо до летището в град Ербил – административния център на иракски Кюрдистан. Това съобщи иранската агенция Фарс.

Малко след обявяването на нова иранска атака няколко взрива са били чути и в Кувейт и Обединените арабски емирства, предаде телевизионният канал Ал Маядин. По информация на медията експлозиите са отекнали в столицата на Кувейт. Към момента няма данни за нанесените щети.

В Бахрейн е обявена въздушна тревога, съобщи Министерството на вътрешните работи на кралството в публикация в X. „Прозвуча сирена за въздушна тревога. Призоваваме всички бахрейнски граждани и жители да запазят спокойствие и да се преместят в най-близкото убежище“, се казва в изявлението на ведомството.

Сирени за въздушна тревога звучат и в столицата на Йордания - Аман, както и в някои други градове на кралството, предаде Ал Джазира. Йорданските власти все още не са коментирали официално тази информация.

По-късно бахрейнските военни съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана на страната са свалили тази нощ 45 ракети и 9 дрона, изпратени от Иран към цели в кралството. „Бахрейнските зенитни отбранителни части унищожиха 45 ракети и 9 бойни БЛА, изстреляни от Иран към територията на кралството“, се посочва в официално изявление на военните.

