Таен план на Хаменей чертае бъдещето на Иран

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е изготвил подробен план за предаване на властта в случай на своята смърт, като целта е била да се гарантира устойчивостта на режима при военна или политическа криза. Това съобщава „Ню Йорк таймс“, позовавайки се на шестима високопоставени ирански служители.

Според публикацията ключова роля в кризисния сценарий е отредена на Али Лариджани - дългогодишен доверен съюзник на Хаменей и настоящ секретар на Висшия съвет за национална сигурност. Освен него тесен кръг от военни и политически фигури е получил правомощия да взема стратегически решения при евентуална невъзможност на върховния лидер да управлява.

Планът включва четири нива на приемственост сред висшето ръководство. Сред посочените имена са ръководителят на кабинета му Хеджази, председателят на парламента Мохамад Бакер Галибаф и генерал Сафави - бивш главнокомандващ на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и близък военен съветник. В информацията се отбелязва, че според израелски източници Хеджази е бил убит.

Още по време на миналогодишната война с Израел Хаменей е очертал трима възможни наследници на върховния пост - ръководителя на съдебната власт Голам Хосейн Мохсени-Еджеи, заместник-ръководителя на администрацията му Али Асгар Хеджази и религиозния деец Хасан Хомейни, внук на основателя на Ислямската република Рухола Хомейни.

Макар синът му Моджтаба Хаменей да се ползва с подкрепа сред определени фракции, самият върховен лидер не е желаел властта да се предава по наследство, за да се избегне създаването на династичен модел.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Си Би Ес, че след смъртта на Хаменей постигането на споразумение с Иран е станало „много по-лесно“. По думите му „има няколко добри кандидати“ за ръководството на страната, без да уточнява имена. Той допълни, че мащабът на иранските ответни действия досега е бил по-ограничен от очакваното от Вашингтон и неговите съюзници.

