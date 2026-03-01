Израел разкри кога е ликвидиран Али Хаменей

Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей е бил убит още при първия удар от израелската военна операция срещу Иран. Това заяви израелският министър на отбраната Израел Кац, който определи ликвидирането му като „откриващ удар“ на операцията „Ревът на лъва“.

„Тиранинът Хаменей беше елиминиран в откриващия удар на операцията и заедно с него други висши фигури от иранската терористична крепост“, написа Кац в публикация в X. По думите му „справедливостта бе възстановена, а оста на злото понесе фатален удар“.

По-рано няколко ирански държавни медии потвърдиха смъртта на Хаменей, часове след като американски и израелски представители обявиха, че той е бил убит при съвместните удари срещу режима в Техеран.

Израелският министър подчерта, че страната му ще „продължи да действа с цялата си мощ в защита на Държавата Израел“, сигнализирайки, че военната кампания няма да приключи с първата фаза.

Контекстът около операцията също сочи към продължителна ескалация. И Вашингтон, и Тел Авив вече дадоха индикации, че ударите срещу Иран ще продължат. Израелски източник заяви пред Си Ен Ен, че страната се подготвя за няколко дни интензивни атаки - „и дори повече, ако се наложи“. В публикация в Truth Social американският президент Доналд Тръмп обяви, че „тежките и прецизни бомбардировки“ ще продължат „без прекъсване през цялата седмица“.

