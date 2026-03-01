Българи блокирани в Дубай след ракетната тревога

Десетки българи са блокирани в Дубай след затварянето на въздушното пространство над Обединените арабски емирства заради военната ескалация в региона. Сред тях е Милен Чолаков, който е част от група от около 40 сънародници, пристигнали на екскурзия. Полетът им обратно към България е насрочен за 3 март, но към момента няма яснота дали ще бъде изпълнен, съобщава Нова телевизия.

По думите на Чолаков напрежението ескалирало около полунощ, когато в хотелите били разпространени предупреждения за възможни ракетни атаки. „Събрахме се на рецепцията, готови за евакуация, но не видяхме реална опасност. След около половин час ситуацията се успокои и се прибрахме по стаите“, разказа той. Към момента няма организирана евакуация или официална връзка с институции.

По-късно групата разбрала, че над района на летището е имало ракетна активност, като всички ракети са били прехванати от противовъздушната отбрана. Според наличната информация щетите в града са причинени от падащи отломки, а не от директни удари. Властите са отправили препоръка хората да стоят на закрито и далеч от прозорци, но не са наложени ограничения за придвижване.

Несигурността обаче остава. Хотелът на групата е резервиран до датата на планираното им отпътуване, а ако въздушното пространство остане затворено, ще се наложи удължаване на престоя. „Градът е пълен с хора, които не могат да излетят. Настаняването става трудно, а цените са значително по-високи“, посочи Чолаков. Той предупреди и за подвеждащи публикации в социалните мрежи, като уточни, че към момента няма данни за директни попадения върху цивилни обекти в района, където се намират българските туристи.

