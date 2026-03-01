Гюров с извънредно обръщение към българите в Близкия изток

Служебният премиер Андрей Гюров отправи спешно послание към българските граждани, които се намират в държави от Близкия изток на фона на засиленото военно напрежение в региона. Той увери, че институциите следят ситуацията в реално време и работят в постоянна координация с Министерството на външните работи и българските дипломатически мисии. По думите му е създадена организация за оказване на съдействие и подкрепа при необходимост.

„Знам, че много българи в региона на Близкия изток в момента са попаднали в епицентъра на атаките и преживяват изключително напрегнати часове. Затова споделям тази информация. Ако вие или ваш близък имате нужда от съдействие, можете по всяко време да се свържете със Ситуационния център на Министерството на външните работи“, написа министър-председателят във Фейсбук.

Той посочи, че следните контакти са активни денонощно:

+359 2 948 24 04

+359 2 971 38 56

+359 893 339 616

[email protected]

+359 2 870 71 37

Премиерът уточни, че българските граждани могат да потърсят съдействие и от най-близкото дипломатическо представителство на страната ни. Ако в съответната държава няма български консул, те имат право да се обърнат към консулските служби на друга държава членка на Европейския съюз.

Гюров призовава сънародниците ни в региона да се регистрират в рубриката „Пътувам за“ на сайта на МВнР. По думите му регистрацията отнема само няколко минути, но може да бъде от ключово значение при необходимост от бърза връзка. „Моля, споделете тази информация, за да стигне до повече хора. Пазете себе си и близките си. Не сте сами“, завършва той.

