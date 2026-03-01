Тръмп: Мога да прекратя войната с Иран за дни или да поема пълен контрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изходът от конфликта с Иран зависи изцяло от неговото решение – дали да прекрати операцията в рамките на няколко дни, или да я разшири и „поеме контрол“ над развитието й. В телефонно интервю за журналиста от Аксиос Барак Равид той очерта два възможни сценария, като подчерта, че Техеран ще се нуждае от години, за да се възстанови от нанесените удари.

„Мога да го проточа и да поема контрол, или мога да го прекратя след два-три дни и да кажа на иранците: Ще се видим след няколко години, ако отново започнете да възстановявате ядрените и ракетните си програми“, заяви Тръмп. Според него щетите по иранската инфраструктура са такива, че дори при незабавно спиране на операцията страната ще има нужда от продължителен период, за да възстанови капацитета си.

Държавният глава посочи две основни причини за решението си да разпореди удари. Първата е провалът на преговорите, водени от неговите пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. По думите му иранската страна е демонстрирала непоследователност и липса на реална готовност за сделка. „Иранците се приближаваха, след това отстъпваха, после пак се приближаваха. В един момент стана ясно, че всъщност не искат споразумение“, каза той.

Втората причина, изтъкната от Тръмп, е натрупаното напрежение от последните десетилетия. Той обясни, че при подготовката на речта си за обявяване на операцията е поискал подробна справка за действията на Иран през последните 25 години. „Видях, че почти всеки месец правят нещо лошо – взривяват нещо или убиват някого“, заяви президентът.

Тръмп припомни и 12-дневната война през юни 2025 г., когато САЩ и Израел нанесоха удари по три ключови ирански ядрени съоръжения. Според него именно тази операция е създала условия за сегашните действия. Ако тези обекти не бяха унищожени или сериозно повредени тогава, Иран можеше вече да разполага с ядрено оръжие, което би направило настоящата кампания много по-сложна или дори невъзможна.

По този начин американският президент отново постави акцент върху превантивния характер на операцията и даде да се разбере, че окончателното решение за продължителността ѝ остава в негови ръце.

