Иран остана без най-важния си военен след смъртоносните удари

Началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Иран Абдулрахим Мусави е убит при ударите срещу иранската територия. Новината бе разпространена от Ройтерс и Франс прес, които се позовават на съобщение на иранската държавна телевизия.

Според телевизионния канал Мусави е загинал „по време на заседание на Съвета за отбрана“. Медията уточнява, че списъкът с жертви сред висшето ръководство не е окончателен и други имена ще бъдат обявени по-късно.

Смъртта му идва ден след мащабната съвместна операция на САЩ и Израел срещу Иран, при която загина и 86-годишният върховен лидер аятолах Али Хаменей. В страната е обявен 40-дневен национален траур, а управлението временно е поето от триумвират.

Иранската държавна телевизия спомена днес името на Мусави сред убитите висши служители в събота, наред с ръководителя на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Мохамад Пакпур и Али Шамхани – съветник на върховния лидер. Потвърдена бе и смъртта на министъра на отбраната Азиз Насирзаде.

По-рано бе съобщено, че мишена на съвместната операция е бил и президентът на Иран Масуд Пезешкиан. Така ударите изглеждат насочени не само към военната инфраструктура, но и към самия връх на иранската държавна власт, което изправя страната пред най-тежката институционална криза от десетилетия.

