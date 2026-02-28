Наричат най-дългото село у нас "Малкият Лондон". Къщите не се продават

Градево е едно от онези места, които не просто съществуват на картата – те се разказват. Разположено в прохода Предела, между Рила и Пирин, селото се простира на цели 15 километра, което го прави най-дългото село в България . Местните го наричат „Малкият Лондон“ – не заради архитектура или мъгли, а заради десетките разпръснати махали, които се редят по долината като отделни квартали на един планински мегаполис.

Постоянните жители са около 159 души, но през лятото селото оживява – броят им достига близо 600, когато наследници, гости и туристи се връщат към корените си .

Място, където къщите не се продават

Градево е рядко изключение в българската демографска карта – няма изоставени къщи. Хората не продават имотите си, защото вярват, че селото има бъдеще. Имотите се пазят като семейна чест, а не като актив. Местните са убедени, че интересът към района тепърва ще расте, особено заради природата и чистия въздух .

Природа, която лекува

Селото е разположено край едноименната река Градевска, сред зелени склонове, които през пролетта ухаят на билки, а през есента светят в златно.

Местността Лаговете е любимо място за туристи – тишина, сенчести пътеки и гледки, които спират дъха.

Махалата Баба Цвета пък се превръща във вилна зона – място, където хората търсят спокойствие и бягство от градския шум .

История, изписана върху камък

В центъра на селото стои паметна плоча – скромна, но силна. Тя пази имената на трима местни герои, загинали в Отечествената война: Александър Кръстев, Аспарух Котев и Борис Вакадинов.

Техните имена напомнят, че дори най-малките села имат големи истории.

Родното място на творци със световен размах

Градево е дало на България личности, които са оставили следа далеч отвъд пределите на селото.

Тук е роден Стоян Сотиров – художник със световно признание, който пожелава да бъде погребан именно в родното си място.

От Градево тръгва и композиторът Димитър Янев, автор на химна на Симитли – човек, който превръща родния край в музика.

Село, което пази себе си

Градево не просто оцелява – то се развива. Местните поддържат селото чисто и подредено, участват в инициативи като „Да изчистим България заедно“ и вярват, че общността е най-голямата сила на Малкия Лондон .

Малкият Лондон – дълъг 15 километра, но с хоризонт, който стига далеч

Градево е доказателство, че едно село може да бъде едновременно малко и голямо – малко по население, но голямо по дух, история, природа и бъдеще.

Място, което не се забравя. Място, което се пази. Място, което расте – бавно, но красиво.

