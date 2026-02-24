Градът на черното злато оживя в НИМ. Уникална изложба

Градът на черното злато оживя в НИМ. На 24 февруари 2026 г. в Националния исторически музей беше открита гостуващата изложба „Градът на черното злато“ – експозиция на Регионален исторически музей – Перник, представена в столицата в рамките на утвърденото партньорство между двете институции. Изложбата ще може да бъде разгледана до месец април в залата за временни експозиции на III етаж.

Организацията на гостуването е координирана от д-р Петранка Неделчева. Куратор от страна на пернишкия музей е д-р Десислава Миланова, а дизайнер на експозицията – Ивайло Панайотов („Ивоформ“). Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, в партньорство с Общински исторически музей – Радомир.

Чрез архивни фотографии, оригинални инструменти и уреди от „Мини Перник“, както и образователна анимация, изложбата проследява развитието на малко следосвобожденско селище, превърнало се в символ на българската индустриализация. След Освобождението Перник е скромно село в подножието на средновековна крепост, чието истинско богатство се оказват въглищните залежи – „черното злато“. Решението за тяхната експлоатация предопределя икономическия и социалния възход на селището.

През 1924 г. цар Борис III определя „Мини Перник“ като „черния бисер на хубавата българска земя“, подчертавайки стратегическото им значение. През 1929 г. селото получава статут на град и утвърждава емблематичното си име – „градът на черното злато“.

В началото на ХХ век Перник е сред най-динамично развиващите се градове в страната и първият с модерен градоустройствен план. Привлечените европейски минни специалисти допринасят не само с технически опит, но и с визия за съвременен индустриален център.

Днес индустриалното наследство на града живее в историческата памет. Изложбата представя свидетелства за труда и всеотдайността на поколения миньори – разказ за съзидание, устойчивост и стремеж към напредък. Сред експонатите са руднични лампи, механични сметачни машини, телефони, измервателни уреди, оптични теодолити и прецизни взривители – ценни паметници на рудната работа и част от експозицията на първия музей на минното дело в Перник.

Настоящата експозиция е още един пример за успешно сътрудничество между музейни институции и за споделен ангажимент към съхраняването на националната историческа памет.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com