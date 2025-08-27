Kaufland и БТС обновиха туристически маршрут до Шуменската крепост

В подножието на Шуменското плато, на няколко километра от самия град, туристите вече могат да се радват на обновен маршрут, който свързва едни от най-интересните забележителности в региона. В рамките на съвместната инициатива на Kaufland България и Българския туристически съюз (БТС) „Не губи посоката“ беше подновен маршрутът „Лъвчето“. Той започва от местността „Кьошковете“, преминава през заслон „Лъвчето“ и пещера „Бисерна“ и достига до местността „Фургоните“ – в непосредствена близост до емблематичната Шуменска крепост, една от най-популярните туристически дестинации в региона.

В акцията се включиха над 30 участници – екипи от магазините на Kaufland в Шумен, Разград и Търговище, както и представители на Българския туристически съюз и местното туристическо дружество „Мадарски конник“. Те положиха нова лентова маркировка, поставиха 12 указателни стрелки, монтираха ново информационно табло и почистиха пространството около туристическа база „Фургоните“, която е предпочитано място за отдих както от туристи, така и от жители на Шумен.

Това беше седмото поред събитие от инициативата „Не губи посоката“. С реализирането му, общата дължина на премаркираните маршрути вече е близо 200 км. До момента са обновени над 210 указателни табели по стандарт на БТС, повече от 75 табели по стандарт на Европейската пешеходна асоциация и над 10 информационни табла, които улесняват ориентирането в различни планински райони на страната.

До момента доброволците от Kaufland и БТС са обновили редица популярни туристически маршрути в страната. Сред тях са пътеките от село Желява до хижа Мургаш, от Велико Търново до Преображенския манастир и село Самоводене, както и маршрутът от село Войнеговци до местността Ръждавица в Софийска планина. Обновен е и участъкът от Княжево до хижа Момина скала, отсечката от връх Ком до хижа Тръстеная по международния маршрут Е3, както и трасето от хижа Бузлуджа през хижа Българка до прохода на Републиката – част от международния преходен път Е3, известен у нас като „българското Камино“.

Инициативата „Не губи посоката“ си поставя амбициозната цел до края на 2025 г. да бъдат премаркирани над 400 км туристически маршрути в страната. Предстои обновяване на нови отсечки в района на град Ямбол и по международния маршрут Е3, които ще бъдат обогатени с указателни стрелки, информационни табла и прочистени трасета.

