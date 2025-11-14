Българската гайда е на прага на световен културен триумф

Българската гайда е на път да получи едно от най-престижните културни признания в света. Номинацията „Гайди и гайдарско свирене в България - предаване на знания и умения“ получи положително становище за включване в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. Това е огромен успех за нашата традиция, майсторите на инструмента и всички гайдари у нас.

Гайдата като жив символ на българската идентичност

В номинационното досие се подчертава, че гайдата е един от най-разпространените и обичани традиционни инструменти в България. Тя звучи при сватби, нестинарски ритуали и празници, води хорото, съпровожда песни или блести като солов и ансамблов инструмент. Гайдарството е въпрос на чест и отдаденост. Овладяването му изисква години труд и силен дух.

Уменията традиционно се предават в семейството и общността. Днес към това се добавят специализирани школи, читалища, музикални училища и университети. Изработката на инструмента е самостоятелен занаят, който продължава чрез поколения майстори.

Българската кандидатура - общо усилие на експерти и общности

Кандидатурата на България е подадена през 2024 г. от Министерството на културата и подготвена от екип от доц. д-р Ангел Янков, Таня Марева и доц. д-р Наталия Рашкова, с административната подкрепа на Регионалния исторически музей в Смолян.

Номинацията не би била възможна без широкото съпричастие на над 120 гайдари и гайдарски състави от цялата страна. Активно участват и общини, читалища и училища, които са живата мрежа, пазеща традицията и предаваща я нататък.

Пътят към официалното решение на ЮНЕСКО

Номинацията е получила положително становище от Оценителната комисия на ЮНЕСКО, с признание за значимия принос на българските гайдари и майстори. Окончателното решение ще бъде взето от Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО по време на заседанието му в Ню Делхи, Индия, между 8 и 13 декември 2025 г.

В становището се подчертава, че „елементът напълно отговаря на критериите за вписване“ и се препоръчва неговото включване в Представителния списък. България е поздравена за успешното представяне и защитата на своя културен принос.

