Годината на Чудесата. Оживяха в сърцата на младите

Спектакълът в Народния театър подари на българите гордост

Знаете ли, че знакът @ е български? Изумените очи на над сто кюстендилски деца, станали част от вълшебния свят на Чудесата на България, се превърнаха в символ на любопитството към нашето културно-историческо наследство.

Телефоните останаха в джобовете, шушукането спря, а гората от вдигнати ръце и лавината от нетърпеливи въпроси показаха, че наследството на страната ни не е нещо скучно или абстрактно за учениците, а приказна емоция, която пали въображението и сърцата на малките.

Необятният свят на наследството

Кюстендил бе една от стъпките във вълнуващото пътешествие по Чудесата на България, което тази година направи за учениците в страната Общество „Културно наследство“, българският представител на Европа Ностра – най-голямата европейска организация за опазване на културното наследство.

Председателят на неправителствената организация Славка Бозукова, ръководител на кампанията „Чудесата на България“, проведе серия лекции в страната, за да представи пред младите хора от 15 до 29 години необятния свят на българското културно-историческо, природно и нематериално наследство.

Над 800 ученици – посланици на Чудесата

Младежка академия „Чудесата на България“ е голямата ни гордост тази година. Над 800 ученици и студенти от цялата страна поеха пъстрата шевица на Чудесата, ставайки техни посланици. Сертификатите им раздадоха, министри, депутати, кметове, учени. Академията тръгна от Петрич, обиколи Бургас, Пловдив, Пазарджик, Горна Малина, Кюстендил, Белоградчик, Шумен, Плиска, Русе, за да стигне до Сливница.

Навсякъде младежите оставаха изумени да научат, че символът @ се среща за първи път в думата „Амин“ в Манасиевата хроника. Очите им жадно поглъщаха клиповете и презентациите за Хераклея Синтика, Провадия-Солницата, за първото обработено злато в света, за най-старите пещерни рисунки, за първия манастир в Европа, който се намира край Чирпан.

Новите маршрути

Но най-любопитни за тях бяха маршрутите, които чертаеха заедно с г-жа Бозукова и възможностите да правят клипове в ТикТок. Срещите с местни инфлуенсъри, писатели и интелектуалци пък показаха на учениците как загадките на Чудесата да се превърнат в инстаграм сторита, които имат хиляди последователи.

Дипломация на Чудесата

Но това не бе всичко. Като най-голямото международно събание в София ще бъде запомнена традиционната среща „Дипломация на Чудесата“, която представя богатствата на България пред дипломатическия корпус у нас. Тази година събитието бе организирано съвместно с посолството на Република Турция. Над 200 гости от двете страни се събраха в столичния хотел „Рамада“ за церемонията „Най-древните Чудеса на България и Турция“, отличила най-големите праисторици на двете страни – акад. Васил Николов и проф. Неджми Карул.

Срещата се превърна не само в пътуване от древността до днес, но и мост на двете държави към света. Показа, че културното наследство е най-силният език на приятелството. Варненското злато засия редом до ръкописа на Руми, а Гьобекли тепе и Провадия Солницата се превърнаха в символи на общата памет, която ни свързва отвъд границите. Но най-силното послание на България и Турция бе, че културната дипломация гради мостове и отваря врати.

Пътешествието на българския дух през вековете

В годината, когато кампанията „Чудесата на България“ отбеляза своеобразен юбилей – 15 години, кулминацията бе 1 ноември. В Деня на народните будители едно от най-големите Чудеса на България - Народен театър „Иван Вазов“ отвори вратите си за спектакъла „България – страна на Чудесата“.

Храмът на Мелпомена стана сцена на времето. В звук и картина над 800 гости преживяха пътешествието на българския дух през вековете, аплодираха наградите за културно наследство и пяха просълзени с Валя Балканска, Николина Чакърдъкова и младите таланти от Център за изкуства „Зорница“.

Да, 2025 г. бе годината на Чудесата. Защото те оживяха в сърцата на младите и показаха, че не са минало, а настояще и обещание за бъдеще.

