Годината на Чудесата. Оживяха в сърцата на младите
Показахме, че културното наследство не е просто минало, а бъдеще
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Показахме, че културното наследство не е просто минало, а бъдеще
Варненското злато пленява дипломатическия корпус, показваме ръкописи на Руми
Още една голяма изненада за дипломатическия корпус
Общество "Културно наследство" и турското посолство са домакини на традиционното събитие Дипломация на Чудесата