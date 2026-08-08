Любимото лятно ястие. Перфектната имамбаялдъ

Имамбаялдъ е класическо постно лятно ястие с патладжани, домати, лук и чесън, приготвено със зехтин. Името му означава „имамът припадна“ от удоволствие. Зеленчуците се задушават, с тях се пълнят леко запечени или запържени патладжани, след което ястието се пече на фурна и традиционно се сервира студено.

Необходими продукти

Патладжани: 4 броя (средно големи)

Лук: 4 глави (нарязан на полумесеци)

Домати: 4 броя (обелени и нарязани на ситно) плюс 1 домат за украса

Чесън: 4–5 скилидки (нарязани на едро)

Чушки: 1–2 броя (по желание)

Зехтин или олио: 1/2 чаена чаша

Магданоз: 1 връзка (ситно нарязан)

Подправки: Щипка захар, сол, черен пипер и дафинов лист

Начин на приготвяне

Подготовка на патладжаните: Обелете патладжаните на ивици (на редуване), направете дълбок разрез по дължина без да ги разрязвате напълно. Посолете ги и ги оставете за 30 минути да си пуснат горчивия сок, след което ги изплакнете и подсушете.

Запичане или запържване: Намажете патладжаните със зехтин и ги запечете във фурна на 180–190 градуса за около 20 минути да омекнат леко (или ги запържете за кратко в мазнина).

Приготвяне на плънката: Задушете лука и чесъна в останалия зехтин на тих огън, докато станат сладки и меки. Добавете нарязаните домати, чушките, щипката захар, солта, черния пипер и дафиновия лист. Варете ги до сгъстяване, а накрая махнете от огъня и добавете пресния магданоз.

Пълнене и печене: Напълнете отворите на леко охладжените патладжани с приготвената зеленчукова смес. Подредете ги в тавичка, сложете по резен домат отгоре, добавете малко вода в дъното и печете на 180 градуса за около 25 минути.

Сервиране: Оставете ястието да се охлади напълно, тъй като имамбаялдъ е най-вкусна, когато се консумира студена.