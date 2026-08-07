Бирата днес събира света в един тост

Светът вдига чаши за Международния ден на бирата, който тази година се отбелязва на 7 август. Празникът традиционно събира любителите на пенливата напитка в първия петък на август и отдава почит на хората, които я произвеждат и сервират.

В България поводът идва със 145-годишната история на пивоварната индустрия и с впечатляващо разнообразие от местни марки и стилове. Но най-сладката част от празника остава компанията - защото една бира има най-добър вкус, когато е споделена.

От малка идея до световен тост

Празникът се ражда през 2007 г. като местна инициатива в Калифорния, а постепенно обикаля десетки държави и стотици градове. Идеята му е проста - хората да се съберат с приятели, да опитат различна бира и да благодарят на пивоварите и барманите, без които златистият ритуал не би бил същият.

Колкото и различни да са вкусовете, класическата бира навсякъде започва от едни и същи четири съставки - вода, малц, хмел и пивоварна мая. От тях пивоварите създават стотици стилове - от леки и освежаващи летни бири до плътни, тъмни и ароматни предложения за по-студените вечери.

Българската бира има повод за гордост

У нас вече са регистрирани 42 производители - 3 големи компании, 7 малки и средни предприятия и 32 микропивоварни. През 2025 г. те са произвели 4,42 млн. хектолитра бира, а продажбите са достигнали почти 5 млн. хектолитра. България запазва 13-ото си място в Европейския съюз по потребление, като средната годишна консумация е 76 литра на човек.

Зад тези числа обаче стои цяла вселена от вкусове. На българския пазар се предлагат над 220 марки и асортимента, а три четвърти от пълнолетните българи посягат към бира поне веднъж месечно. Над половината я избират всяка седмица - най-често със студена чаша, добра храна и близки хора около масата.

Традицията среща новите вкусове

Биреният свят също се променя. Все повече хора търсят безалкохолни и нискоалкохолни варианти, а продажбите на безалкохолна бира в България са скочили с 53% през 2025 г. Само през първата половина на 2026 г. е отчетен нов ръст от 14%, което показва, че удоволствието от вкуса все по-често върви ръка за ръка с желанието за умереност.

Бирата отдавна е част и от големите летни преживявания - музикални фестивали, концерти, пътувания и дълги вечери под открито небе. Тя присъства там не просто като напитка, а като малък ритуал на общуването - студена чаша, звън на наздравица и история, която някой разказва за пореден път, но всички отново слушат.

„На Международния ден на бирата си струва да си припомним, че все пак най-хубавите моменти никога не се измерват в чаши, а в хората, с които ги споделям“, отбелязват от Съюза на пивоварите в България.

Затова днешният празник не е състезание колко чаши ще бъдат изпити. Той е повод да се благодари за занаята, вкуса и приятелството - с една добре охладена бира, с мярка и с точните хора наоколо.