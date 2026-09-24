Тайната на истинската италианска пица: Ето как да направите перфектното тесто у дома

Истинската италианска пица започва от тестото. То трябва да бъде меко, еластично и въздушно отвътре, а след изпичането да получи приятно хрупкава и златиста коричка.

Добрата новина е, че за ароматна домашна пица не са необходими сложни продукти. С няколко основни съставки и достатъчно време за втасване можете да приготвите чудесна основа и у дома, предписва Bulgaria ON AIR.

Необходими продукти

500 г брашно

300 мл вода

7 г суха мая или 15 г прясна мая

2 с.л. зехтин

1 ч.л. сол

1 ч.л. захар

Как се приготвя тестото

Изсипете брашното в голяма купа и направете кладенче в средата.

В отделен съд разтворете маята в хладка вода. Добавете захарта и оставете сместа за няколко минути, докато маята се активира и по повърхността се появят мехурчета.

Добавете солта към брашното. Започнете постепенно да наливате водата с маята в кладенчето, като едновременно разбърквате с лъжица.

След това прибавете зехтина и продължете да разбърквате, докато продуктите се смесят и започне да се оформя тесто.

Прехвърлете го върху леко набрашнен плот и месете енергично с длани. Разтягайте и притискайте тестото в продължение на около 10–12 минути, докато стане гладко, меко и еластично, без да бъде прекалено лепкаво.

Търпението е важно

Поставете готовото тесто в леко намазнена купа и го покрийте с прозрачно фолио. Оставете го на топло място за около час и половина, или докато удвои обема си.

По време на втасването маята създава въздушните мехурчета, благодарение на които готовата пица става лека и пухкава.

След като тестото втаса, прехвърлете го отново върху плота и го премесете съвсем за кратко. Разделете го на равни части според броя на пиците, които искате да приготвите.

Оформете топки и ги оставете да починат още 15–20 минути. Така тестото ще се отпусне и след това ще можете много по-лесно да го оформите.

Как да получите хрупкава коричка

Вземете всяка топка и внимателно разтеглете тестото с ръце до получаването на тънка основа. Не го притискайте прекалено силно, за да запазите част от въздушните мехурчета.

Загрейте фурната предварително на възможно най-високата температура – около 250–300 градуса.

Поставете основата върху предварително загрята тава, добавете доматения сос и любимите си продукти и печете приблизително 7–10 минути.

Пицата е готова, когато краищата станат златисти, а основата е добре изпечена и хрупкава.

Именно бързото печене при много висока температура помага на тестото да остане въздушно отвътре, докато плънката запазва своята сочност и аромат.