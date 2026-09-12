Изчезва ли българската капия? Селото, което пази тайната на истинската лютеница

Българският пипер постепенно изчезва от полетата, а с него е застрашена и една от най-познатите ни кулинарни традиции. За последните две десетилетия производството на пипер у нас е намаляло с 80%, показват данни на земеделското министерство. В същото време над 60% от вноса на чушки е от Турция, съобщава NOVA.

Чуждата конкуренция, ниските изкупни цени и тежкият труд карат все повече български земеделци да се отказват от традиционните сортове.

Едно от местата, където тази промяна се усеща най-силно, е пловдивското село Куртово Конаре – известно от поколения като родината на прочутата куртовска капия и лютеницата, приготвяна от нея.

Историята на пипера в селото е повече от вековна. Преди 132 години там е смлян първият килограм червен пипер в България. Днес обаче полетата с характерните червени чушки постепенно се превръщат в спомен.

Само една жена пази традицията

Севда Василева е единственият останал производител на червени чушки в Куртово Конаре.

Тя си спомня, че допреди около 20 години отглеждането на капията е било традиционен поминък за почти всяко второ семейство в селото. Днес трудоемкото производство, ниските изкупни цени и големият внос са променили напълно картината.

Въпреки всичко Севда продължава да отглежда пипер заедно със семейството си. Обработват три декара, но намирането на пазар за продукцията става все по-трудно.

Към проблемите се добавя и климатът. Продължителните горещини и внезапните бури създават сериозен риск за реколтата.

Въпреки това Севда е категорична, че няма да се откаже.

За нея куртовската капия има нещо, което трудно може да бъде заменено – специфичен вкус и аромат. Тя съветва потребителите да обръщат внимание именно на миризмата, когато избират чушки на пазара.

По думите ѝ силният аромат на истински пипер е знак, че чушката вероятно е българска. В момента обаче около 80% от продукцията на пазара е вносна или хибридна.

„Царицата на лютеницата“ знае тайната

От полето куртовската капия стига до една от най-обичаните български зимни храни – домашната лютеница.

В Куртово Конаре Куни Димова е известна като „Царицата на лютеницата“. За трета поредна година тя печели отличието на местния фестивал.

Основната съставка в нейната рецепта е традиционната куртовска капия.

Димова я описва като особено месеста и ароматна и е категорична, че именно този пипер дава неповторимия вкус на истинската куртовска лютеница.

Тази година тя е приготвила една тава лютеница и е консервирала около 50 бурканчета за двете домакинства в къщата.

Домашното производство излиза по-евтино от купуването на готова лютеница, но изисква много време и труд.

Всяка чушка и всеки домат първо се измиват, след това продуктите се изпичат и изваряват. Накрая лютеницата се бърка бавно, докато достигне необходимата консистенция.

А тайната според Куни Димова е съвсем проста – „щипка любов“.

История, която селото отказва да забрави

Макар прочутата куртовска капия да става все по-трудна за намиране, местното читалище продължава да пази историята на традицията.

Емилия Шушарова от Народно читалище „Любен Каравелов“ разказва, че дядо Александър Димитров е основал първата българска фабрика за червен пипер. Той пренася технологията от Унгария в България със съдействието на братята Евлоги и Христо Георгиеви.

Преди 18 години тази история се превръща и във фестивал, който днес е една от емблемите на Куртово Конаре.

Събитието се провежда този уикенд и включва над 20 културни прояви, сред които три конкурса. Най-голям интерес традиционно предизвиква изборът на „Царица на лютеницата“.

А Севда Василева е категорична, че ще продължи да отглежда прочутия пипер, докато има възможност.