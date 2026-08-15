Водка, шунка, маринован чесън. Най-новото в сладоледа!

От светещ сладолед за купонджии до вкусове с маринован чесън, тахан и дори тофу – индустрията търси все по-необичайни начини да изненада любителите на сладкото. А протеинът вече си проправя път и във фризера.

В изследователския и развоен център на най-големия публично търгуван производител на сладолед в света – The Magnum Ice Cream Company, близо до Бедфорд във Великобритания, учените непрекъснато измислят нови рецепти и усъвършенстват начина, по който сладоледът се произвежда.

Една от най-необичайните разработки веднага привлича вниманието – бледожълт сладолед, който свети в тъмното.

Продуктът е пуснат на пазара в Ибиса – столицата на клубния живот, и е насочен към посетители на клубове и фестивали. Една от съставките му – витамин В2 – има естествена луминесценция и свети под ултравиолетовите светлини в клубовете.

На пръв поглед подобен продукт може да изглежда като маркетингов трик, но зад сладоледа стои сериозен бизнес, в който иновациите са ключови за оцеляването и растежа.

Конкуренцията е жестока – сред големите играчи са Froneri, собственикът на Häagen-Dazs, както и Baskin-Robbins, най-голямата верига специализирани магазини за сладолед в света. Наред с тях постоянно се появяват и малки производители на занаятчийски сладолед.

Всички те работят на пазар, известен със своята непредвидимост, при постоянно променящи се цени на суровините и енергията.

„През последните пет години сме в период на изключителна ценова нестабилност заради войната в Украйна, Covid, кризата с разходите за живот. А сега имаме и Ормузкия проток. Намираме се в постоянно състояние на нестабилност по отношение на цените“, казва Джорджия Роуз, главен анализатор в глобалната компания за пазарни проучвания Kantar Retail IQ.

Тези колебания засягат почти всеки етап от производството на сладолед.

По-високите цени на млечните продукти, сметаната и яйцата оскъпяват основата на сладоледа. Следват ванилията, шоколадът, захарта и плодовете. Често пренебрегван разход е и енергията за охлаждане и съхранение.

По-евтиното охлаждане е приоритет

С нарастващите разходи се бори и The Magnum Ice Cream Company. Компанията беше отделена от Unilever миналата година и притежава марки като Cornetto, Twister, Solero и Magnum.

Като най-голямата публично търгувана компания за сладолед в света, с пазарна капитализация около 8 млрд. паунда, тя разполага с ресурс да инвестира сериозно в иновации.

Една от постоянните посоки на развитие е охлаждането. В световен мащаб Magnum притежава около 3 милиона хладилни витрини, проектирани и произведени от външен партньор. Част от тях са оборудвани с камери, които заснемат съдържанието им и изпращат изображенията към центрове за данни.

Изкуственият интелект разпознава отделните продукти, а системата може да определя и приблизително колко сладоледа е продаден и кога хладилникът трябва да бъде зареден отново.

Така се намалява празното пространство във витрините и се правят по-точни доставки.

Самите хладилници също стават все по-енергийно ефективни.

„Ако погледнете фризерите, които имахме през 2010 г., тези, които използваме сега, са с 40% по-ефективни. Дали някога ще можем да поемем всеки ценови шок? Не мога да кажа, но това определено е един от начините да направим бизнеса устойчив в дългосрочен план“, казва Збигнев Левицки, главен директор „Изследвания, дизайн и иновации“ в Magnum.

Азия диктува новите вкусове

Технологиите във фризерите може да останат незабележими за потребителя, но новите продукти са съвсем друга история.

Според Левицки все по-голямо влияние върху сладоледената индустрия оказва Азия.

„Вдъхновението и тенденциите идват от Изтока. В места като Япония, Корея и Китай има невероятна интензивност на иновациите, а пазарите се развиват и разширяват по феноменален начин“, казва той.

Един от продуктите, вдъхновени от пътуванията му, е Volcanics, който вече се предлага във Великобритания и Европа. Той съчетава шоколадова обвивка с парченца бисквити, пластове шоколадов и ванилов сладолед и карамелен център, който се разтича като лава.

Според Нийл Ян, изследовател на потребителските тенденции от Шанхай в компанията MMR, Азия вече е новият център на иновациите при сладоледа.

„В Китай сладоледът вече не е нишов продукт. Той не е само за Instagram. Не е просто лятно лакомство. Той се превръща във важна част от начина на живот на китайците“, обяснява тя.

А когато става дума за вкусове, въображението очевидно няма граници.

Маринован чесън, шунка, тахан, ферментирал тофу и алкохол вече намират място в сладоледа.

„Под офиса ми има магазин, чийто специалитет е сладолед с водка, гъши дроб и ябълка в една топка“, разказва Ян.

Според нея причината за експериментите е желанието да се излезе извън традиционните вкусове, доминирали западния пазар през последните десетилетия.

Протеинът влиза и във фризера

Иновациите обаче не се ограничават до вкуса. Все по-популярни стават продуктите, които предлагат и допълнителни здравословни ползи, посочва Хонората Яроцка, асоцииран директор в компанията за пазарни проучвания Mintel.

Един от големите хитове е протеинът.

След като протеинът навлезе в зърнените барове и млечните шейкове, сега той стига и до сладоледа.

„Не става дума само за изграждане на мускули. По-скоро става дума за засищане. С движението около GLP-1 и лекарствата за отслабване като Ozempic и Mounjaro хората се насочват към продукти, които засищат повече. Протеинът е наистина важен фактор, а сладоледът е чудесно място за неговото използване“, казва Яроцка.

Протеиновият сладолед обаче често е по-скъп.

Например продуктите David bars на американската компания David Protein съдържат цели 20 грама протеин, но струват 39,99 долара за пакет от 12 броя – повече от два пъти цената на замразените йогурт барчета Yasso на Magnum.

Въпреки това продуктите се радват на успех, тъй като потребителите все по-често избират по-високо качество, по-малки порции и са готови да платят повече за допълнителни ползи, особено когато така намаляват разходите си за други хранителни продукти.

И робот търси перфектния сладолед

В Бедфорд изследователите на Magnum продължават да експериментират с основния си продукт – с малко помощ от робот.

Целта е да бъде открита перфектната гъстота на шоколадовата обвивка на Magnum, така че при отхапване да се получава идеалният хрупкав звук.

В това им помага робот на име Ерик.

Той прави нещо, което дори най-запаленият любител на сладолед не би могъл – събира данни за сладоледа 24 часа в денонощието.