Димитър Маджаров пуска изцяло нова серия – Protein Plus
Подходяща за любителите на здравословното хранене и активния начин на живот
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Подходяща за любителите на здравословното хранене и активния начин на живот
Целта е да пресъздаде тяхната ДНК
Новият лек може да помогне в битката със затлъстяването
Откритието е направено по време на анализ на метеорит, паднал в Алжир преди 30 години