Експерт разкри правилната формула за хранене

Все повече хора търсят начин да се хранят здравословно, но често свързват това с ограничения, строги диети и отказ от любими храни. Според сертифицирания професионален треньор и консултант по хранене Костадин Зашев обаче истината е съвсем различна.

„Здравословното или балансираното хранене не означава да изключваме цели групи храни. То включва разнообразие и правилно съчетание на основните хранителни групи“, обясни Зашев в предаването „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR.

По думите му ежедневното меню трябва да съдържа четири основни групи храни – плодове и зеленчуци, пълнозърнести продукти и картофи, нискомаслени млечни продукти и източници на протеин като риба, яйца, бобови култури, ядки и семена.

Специалистът препоръчва приемът на плодове и зеленчуци да бъде минимум 400 грама дневно. Пълнозърнестите храни и картофите също трябва да присъстват редовно в менюто, като препоръчителните количества са между 200 и 500 грама на ден според индивидуалните нужди.

За млечните продукти се препоръчват поне две порции дневно – например около 50 грама сирене или половин кофичка кисело мляко.

Що се отнася до протеините, необходимото количество зависи от теглото и физическата активност на човека. Според Зашев средният прием трябва да бъде между 1,2 и 1,6 грама протеин на килограм телесно тегло дневно.

Един от най-често задаваните въпроси е колко пъти на ден трябва да се храним. Експертът подчертава, че няма универсално правило.

„Храненията могат да бъдат между две и шест дневно. Няма точно определен брой, който да е подходящ за всички хора“, обяснява той.

Според специалиста най-важното условие за добро здраве не е строгото ограничаване на храната, а балансираният прием на разнообразни продукти и съобразяването с индивидуалните нужди на организма.

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