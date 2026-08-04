"Казах му, че ще отидем при мама и тати, той не спря да ме прегръща!"

Истинско чудо се случи в трънското село Радово. След близо шест часа в неизвестност 4-годишният Марти, който изчезна вчера сутринта, беше открит жив и здрав след мащабна издирвателна акция с участието на полиция, служители на „Гранична полиция“, доброволци и ловци.

Детето е намерено в труднодостъпна планинска местност, на около шест километра от дома си. За щастие момченцето е било в добро общо състояние – уплашено, с леки одрасквания, но без сериозни наранявания.

Един от първите, които стигат до Марти, е инспектор Димитър Станоев. Разказът му за срещата с момчето трогна всички.

„Когато пристигнах и го видях, той се зарадва, започна силно да ме прегръща и да ме стиска. Прегледах го, за да видя дали няма някакви по-сериозни наранявания. Нямаше. Казах му: „Не се притеснявай, сега ще отидем при мама и тате. Всичко ще бъде наред“, сподели инспекторът.

През цялото време до него е било и кучето му, което според участвалите в акцията е пазело момчето.

„Кучето пазеше детето. Това ми докладваха и колегите от „Гранична полиция“. Било е плътно до него“, обяви Павел Млеканов, директор на полицията в Перник.

По думите му най-важното е било детето да бъде открито възможно най-бързо.

„Най-голямата награда беше да видя усмивките и облекчението на родителите му“, допълни той.

Началникът на Районното управление в Трън Росен Илиев обясни, че сигналът за изчезването е подаден около 10:00 часа, след като близките сами търсили Марти в продължение на около два часа, но без успех.

Веднага след получаването на сигнала са сформирани полицейски екипи, а към издирването незабавно се присъединяват служители на „Гранична полиция“. След уведомяване на Областната дирекция на МВР в района са изпратени допълнителни сили, а общината организира доброволци от Радово и съседните населени места.

Само за около половин час всички участници вече са били на терен.

В спасителната акция се включват близо 80 доброволци, които претърсват гористата местност с надеждата момченцето да бъде намерено навреме.

Един от доброволците заяви, че при подобни ситуации всеки трябва да помогне.

„На всички ни олекна, когато разбрахме, че детето е намерено живо. Това ни върна спомените за издирването на Сашко, в което също участвахме“, сподели той.

От полицията използваха случая, за да отправят нов призив към родителите никога да не оставят малките деца без надзор, особено в планински и горски райони.

„Понякога са достатъчни само няколко минути, за да се случи инцидент“, предупреждават от МВР.

За щастие този път историята завърши с щастлив край – малкият Марти вече е отново в прегръдките на своето семейство, а десетките хора, които часове наред не спряха да го търсят, си отдъхнаха с огромно облекчение.