Жегата е безмилостна. Лъвове масово умират по света

Макар и да свързваме лъвовете с горещата африканска савана, те нямат физиологичната способност да се справят с екстремни температури над 40-50 °C, особено когато са в плен.

В зоопарка „Тама“ в Токио три лъвици починаха от топлинен удар след продължителна гореща вълна, като аутопсиите потвърдиха тежка дехидратация и мултиорганна недостатъчност. Още 5 са в критично състояние, съобщи пресслужбата на институцията..

В Индия, в щата Гуджарат, властите официално потвърдиха, че 8 азиатски лъва са починали в следствие на екстремните горещини, обхванали региона.

В САЩ, в Северна Каролина, умря известната лъвица Шиба, която бе атракцията на местния резерват. Причината е органна недостатъчност, предизвикана от топлинно изтощение по време на силна гореща вълна.

За разлика от хората, лъвовете не могат да се потят през кожата си, за да се охлаждат. Те отделят топлина единствено чрез възглавничките на лапите си и чрез учестено дишане. Когато въздухът наоколо е твърде горещ, задъхването спира да помага и телесната им температура рязко се покачва.

Освен това, лъвовете имат плътна козина и огромна мускулна маса, която задържа топлината в тялото. Когато външната температура достигне екстремни стойности, телата им започват да произвеждат повече топлина, отколкото могат да отделят, което води до топлинен удар.

В саваната въздухът е сух, има дебела сянка под дърветата и температурите рядко се задържат екстремни. В градове като Токио обаче жегата е съчетана с убийствена влажност на въздуха, а загражденията често са ограничени от бетон и стъкло, които се нагряват до червено.