Жегата уби три лъвици в зоопарк в Токио, още три се борят за живота си
Властите издадоха предупреждения за екстремни жеги
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Властите издадоха предупреждения за екстремни жеги
Десетки случаи на умрели от горещина лъвове обявиха зоопарковете в света тези дни
За съмишлениците на Апостола девизът бил: “Заловят ли те - всичко в пламъците и “Нищо не зная!”
Още две зодии приключват с трудностите
Малките лъвове са родени на 20 януари 2026 г.
Имен ден празнуват Анани, Данаил, Данаила, Даниел, Даниела, Дани, Данко
Съгледвач почина на 250 км от Йо--ханесбург
Това е едва вторият подобен случай
Животните са спасени от Световната организация на Лоурънс Антъни и превозени от Украйна до природния парк Крага Кама от Turkish Cargo
В новия пловдивски зоопарк няма да има лъвове, тигри и жирафи. Но хората под тепетата и гостите на града ще се радват на мечки, камили, чакали, бизони...
Нямахме желание да играем, призна Гибона България падна и във втората и последна контрола преди решаващите олимпийски квалификации в Германия в начал...
Магически момент, написа "Дейли мейл". Два лъва - братя, които са родени и живели в България, дочакаха своите първи моменти на свобода в Африка. Цирко...
Бившият отбор на Даниел Боримиров "Мюнхен 1860" захвърля традиционните си цветове в синьо и бяло. "Лъвовете" ще се пременят с зелено, жълто и кафяво в...
Два лъва временно бяха настанени в старозагорския зоопарк. От миналата седмица, братята Блеки и Жора са в самостоятелно помещение и вече се радват н...
София. Стартира реставрацията на четирите бронзови скулптури на лъвовете по проекта за реконструкция на Лъвов мост и изграждането на ново кръстовище,...
Букмейкърската компания Paddy Power иска да привлече вниманието на хората и зоопарка
Копенхаген. В зоологическата градина в Копенхаген бяха умъртвени четири здрави лъва- двама възрастни и техните две 10-месечни малки. Причина за това е...
Скоро в цирковете малки и големи ще гледат номера само с пудели и без лъвове. Това стана ясно от думите на създателя на цирк "Балкански" и шеф на цирк...
"Байерн" се огледа в национал от "Славия"
София. "Оптимист съм за квалификациите, въпреки че ще е много трудно", каза вицепрезидентът на БФС Йордан Лечков, преди националният ни отбор по футбо...