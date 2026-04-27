Меган, Телците и Лъвовете излизат от „най-тежките 7“. Звездите вещаят обрат

Меган Маркъл намекна, че един от най-трудните периоди в живота ѝ може би е към своя край – и го направи по необичаен начин: чрез хороскоп в социалните мрежи.

Херцогинята сподели видео от страницата „Astrology is for Everyone“, в което се твърди, че зодиите Телец, Лъв, Скорпион и Водолей приключват „най-тежките седем години от живота си“ на 25 април. Родена на 4 август, Меган е зодия Лъв – и очевидно припознава посланието.

Клипът, създаден от инфлуенсърите Харисън Кийф и Непия Такуира-Мита, свързва трудния период с движението на планетата Уран, която според астрологията носи резки промени и изпитания. След като Меган го споделя с милионите си последователи, авторите на страницата дори коментират: „Кралицата сама потвърждава този транзит… време е отново да управлява.“

В друг пост се посочва, че Лъвовете най-накрая ще „си поемат дъх“ след години напрежение – период, в който самочувствието им е било разклатено, а посоката им – поставена под въпрос.

През последните години животът на Меган действително премина през серия от трусове. Заедно с принц Хари тя се оттегли от кралските си задължения през 2020 г. и се премести в Калифорния. Последваха разриви с големи проекти – договорът със Spotify приключи, а тази година стана ясно, че се разделя и с Netflix.

Двойката бе подложена и на критики заради посещението си в Австралия, а самата Меган наскоро призна, че се е чувствала като „най-тролвания човек в света“. По думите ѝ, години наред е била обект на атаки и натиск, които са се отразили сериозно.

На този фон хороскопът звучи почти като обещание за ново начало – не само за нея, но и за всички представители на зодия Лъв.

Дали звездите наистина се обръщат? За Меган – и за Лъвовете – отговорът може би вече започва да се пише.

