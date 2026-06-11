Трагедия в Нидерландия: Автомобил уби две деца

Трима души, сред които две деца, са загинали, след като автомобил се вряза в група ученици, участвали в екскурзия с велосипеди в Нидерландия.

Четири от децата са сериозно ранени и са откарани в болница, съобщиха властите в южната провинция Зеландия, съобщава Bulgaria ON AIR.

Инцидентът е станал недалеч от границата с Белгия. Заедно с децата, които са били 14 на брой, е имало и двама придружители.

Самият инцидент предизвика мащабна реакция от страна на службите за спешна помощ - медицински екипи за травми бяха изпратени с хеликоптер, парамедици пристигнаха със седем линейки, а пожарната изпрати екип със специализация в сложни спасителни операции и извличане на пострадали.

Един човек е бил задържан от полицията, но разследващите не са готови да потвърдят дали това е шофьорът. Точната му роля в инцидента все още се изяснява.

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