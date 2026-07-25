Мистериозна риба нахапа свирепо туристи

Истинска мистерия тревожи италианските власти, след като двама плувци бяха тежко нахапани от неизвестна риба при два отделни инцидента в рамките на само три дни по крайбрежието на Чиленто в Южна Италия.

И двамата мъже са получили дълбоки рани в областта на прасеца, придружени от силна кръвозагуба, което е наложило спешна медицинска помощ.

Последният случай е станал в района Салине край Палинуро, където 76-годишен мъж е бил нападнат, докато плувал. Въпреки сериозното нараняване той успял сам да стигне до брега. Спасителите му оказали първа помощ, а след това бил транспортиран до спешен медицински център.

Само няколко дни по-рано подобен инцидент е станал в Пиопи, където 55-годишен турист от Швейцария също бил ухапан в прасеца. Заради силното кървене и факта, че приемал антикоагуланти, той бил откаран в болница.

Каква е рибата?

Засега властите не могат да установят кой вид е причинил тежките наранявания.

Сред основните версии е, че става дума за тропическа риба, която вследствие на затоплянето на морските води все по-често навлиза в Средиземно море.

Специалистите продължават проверките, а плажуващите в района са призовани да бъдат внимателни до изясняване на причините за нападенията.