Мислел, че е скала, а откри 2000-годишен римски кораб със съкровище
Необикновена находка край Сицилия разкри потънал кораб, пренасял вино и зехтин през Средиземно море
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Необикновена находка край Сицилия разкри потънал кораб, пренасял вино и зехтин през Средиземно море
Невероятни кадри от инвазията от Мароко
И двамата са с дълбоки рани и силна кръвозагуба, а експерти подозират тропически вид в Средиземно море
Появява се при висока температура на водата
Последвали са няколко по-слаби труса
Високите температури водят и до по-бързо размножаване на медузите, което пречи на туризма по бреговете
Обявената дълбочина на земетресението е 9,08 километра
То може да бъде притиснато между две плочи в центъра на нов суперконтинент
Властите все още търсят причината
Находката е на египетски археолози
Сделки за острови
Край хърватски остров
Инцидентът станал в Средиземно море
Ще участват няколко военни кораба, две подводници, бомбардировачи с голям обсег Ту-22М3 и бойни самолети
Треморът е регистриран тази сутрин
Засега няма данни за пострадали и разрушения
Тръба с дължина 2 хиляди километра ще доставя газ от Средиземно море към Европа
Натрупват се, защото то е малко, плитко и полузатворено
Възелът на интересите в региона е твърде сложен и динамично променящ се, за да бъде лесно развързан
Българин и холандец бяха арестувани, след като испанската полиция залови близо 15 тона хашиш на яхта в Средиземно море край южните си брегове, съобщи...