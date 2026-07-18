Противна напаст в гръцкото море. Как да се пазят плажуващите

Специални мерки в Гърция срещу лилавата медуза. Лилавата медуза, която е известна като най-парещата в Средиземно море, често достига бреговете и създава проблеми на стопаните на плажовете и туристите.

На плаж Политикон в Централна Евия властите решават да се включат в програмата и да поставят едни от първите мрежи, които защитават плажуващите от лилавите медузи. Местни разказват, че медузите се появяват изведнъж и също толкова бързо изчезват. Но когато ги има, къпането е невъзможно, информира БТВ.

„Преди два дни имаше много медузи“, казва Фотини. „Мрежите са добра идея и за нас, и за бизнеса“, допълва тя.

Подобни съоръжения се поставят от години от някои плажни заведения, за да държат медузите далече от туристите. Полагат се на 10-15 метра навътре в морето и защитават само хората, които влизат до това разстояние от брега.

„Мрежи сме слагали в цялата страна – в Атика, на Скопелос, на Халкидики. Поръчват ги хотели, барове, организирани плажове. За пръв път обаче изпълняваме общински поръчки“, казва Йоргос Пандазакос, търговски директор на New Naval.

Учени обясняват, че лилавите медузи са естествен обитател на Средиземно море, но при определени условия, включително по-висока температура на водата, популацията им може рязко да се увеличи.

„В гръцките морета голям проблем е и прекомерният улов, затова естествените хищници намаляват. Липсват достатъчно риби, които да поддържат естественото равновесие в морските екосистеми. Затова в различни райони периодично се наблюдава увеличаване на определени видове. Вместо да се съсредоточаваме върху мерки срещу последствията, е важно да предприемем действия срещу причината“, казва Анастасия Милиу, директор на „Научни изследвания“ в Института за защита на моретата „Архипелагос“, пише "Труд".