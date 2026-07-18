Пелена от дим до морето, огънят пълзи към къщите. 50 евакуирани

Излезе официална информация за мащабния пожар, който пламна в Бургаска област днес. От ОДМВР в областния град съобщават, че сигналът за огъня идва в 15:13 ч. Той е в близост до Свети Влас и е за горящи треви в посока с. Кошарица.

В резултат на силния вятър фронтът на пожара се разраства и приближи къщи и вили.

Районът бе силно задимен, което наложи евакуацията на живущите от крайните къщи. Изведени са около 50 човека.

На място гасителни действия осъществили седем противопожарни автомобила от Несебър, Поморие и Бургас и една водоноска. Те съумяват да неутрализират огнените пламъци . В помощ са насочени три екипа на "Специализираните полицейски сили" от Бургас. Към момента при извършения оглед е констатирано, че са изгорели между 50 и 70 дка. сухи треви.

Причините за инцидента са в процес на изясняване. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Несебър, пише Флагман.