Страшна напаст в Пазарджишко, влиза в домовете на хората

Страшна напаст налегна Пазарджишко. Жителите на село Мало Конаре сигнализират за сериозно нашествие на скакалци. Големи рояци от насекомите са забелязани както в селото, така и в района на град Пазарджик.

Местните зеленчукопроизводители алармират, че броят на скакалците е изключително голям и представлява сериозна заплаха за земеделските насаждения.

"Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите", казват те.

Насекомите атакуват и домовете на хората.

"На едно място не по-малко от хиляда, да не бяха и повече. В купчини събрани много скакалци, които бяха много големи. Те хвърчаха във всички посоки. Кацаха и по мен", споделят местните, цитирани от БНР.

Според специалистите, в случая става дума за "Белочелия дектикус", който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От Община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия.

Вчера Община Враца обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. С препарати поетапно ще бъдат обработени всички квартали . Според биолози, прирастът на насекоми се обяснява с рязката смяна на дъждовно и горещо време.