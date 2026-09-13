Всичко за Скакалци

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Скакалци около Стояна за ЧРД

Скакалци около Стояна за ЧРД

Великата комедиантка излиза в Сатирата с Любо Нейков и компания на 2 февруари Стоянка Мутафова ще празнува 93-и рожден ден така, както се полага на в...

25 януари | 6:40
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Скакалци нападнаха нивите

Скакалци нападнаха нивите

Скакалци нападат реколтата в родопските села в Осиково, Давидково, Загражден, Вълчан дол, Малево и др., съобщиха от кметствата в различни общини на об...

14 юли | 6:50
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