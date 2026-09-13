Страшна напаст в Пазарджишко, влиза в домовете на хората
Местните зеленчукопроизводители бият аларма и молят за помощ
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Местните зеленчукопроизводители бият аларма и молят за помощ
Каква е причината?
Третирането е наложително поради масовото намножаване на вредител
През юни бяха одобрени сушените ларви на брашнения бръмбар, скоро ще добавят и щуреца
Докато светът продължава да се бори с коронавирусната инфекция COVID-19, милиони хора в Африка и Близкия изток се изправят пред безпрецедентна криза с...
Обявиха извънредно положение в страната заради огромното нашествие
Имали повече антиоксиданти от портокаловия сок
Великата комедиантка излиза в Сатирата с Любо Нейков и компания на 2 февруари Стоянка Мутафова ще празнува 93-и рожден ден така, както се полага на в...
Кърджали. Успешно приключи кампанията за борба с мароканските скакалци в Източните Родопи. Обработени са около 50 хиляди дка площи. Най-много, бли...
Кърджали. 7 000 декара в Момчилградско, нападнати от марокански скакалци, бяха напръскани с препарати „Димилин" и „Акарзин", съобщиха от общинска адми...
Кърджали. Два хеликоптера обработваха землищата на кърджалийските села Чилик и Скална глава, където нападнатите от скакалци площи са близо 3 500 дка....
Хасково. Министър Греков обяви „червен код" за каламитетно нападение в две общини на Хасковоска област и още 7 в Кърджалийска. Земеделското министер...
Благоевград. Областната дирекция по безопасност на храните в Благоевград предприе действия за ограничаване на популациите от скакалци. За да се локал...
Кърджали. Да започне незабавно въздушно третиране на площите, нападнати марокански скакалци на територията на област Кърджали. Това реши Щабът за из...
Скакалци нападат реколтата в родопските села в Осиково, Давидково, Загражден, Вълчан дол, Малево и др., съобщиха от кметствата в различни общини на об...