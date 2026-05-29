Напрежение. Спешни мерки в две общини

Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов свика кризисен щаб заради масовото намножаване на марокански скакалец в общините Сандански и Петрич.

Спешната среща бе проведена след сигнал от директора на Областната дирекция по безопасност на храните инж. агр. Туфчо Сандъкчиев за сериозна популация на опасния вредител в региона.

Най-тежка е ситуацията в землището на село Плоски, община Сандански, където са установени огнища с „неизброима“ плътност на скакалците върху площ от около 800 декара. Засегнати са пустеещи земи, пасища и ливади, като към момента няма поражения върху земеделски култури.

Допълнителни обследвания са извършени на още 1200 декара в районите на селата Джигурово и Ладарево, където вредителят е открит в местностите Дреновец, Фусковица и над селото.

В община Петрич са проверени територии в землищата на селата Марикостиново и Генерал Тодоров - съответно 300 и 1200 декара. И там е отчетена изключително висока популационна плътност на мароканския скакалец. По данни на специалистите насекомите са във втора и трета възраст - етап, в който борбата с тях е най-ефективна.

„Намножаването на вредителя е силно обезпокоително“, посочиха участниците в кризисния щаб, като предупредиха, че съществува реална опасност от разпространение към съседни общини, ако не бъдат предприети незабавни действия.

По време на заседанието е взето решение засегнатите площи да бъдат третирани с препарат, който е безопасен за хората и пчелите. Пчеларите в района ще бъдат своевременно уведомени преди започване на обработките.

Институциите вече са координирали съвместните си действия за ограничаване на разпространението на вредителя. При подходящи метеорологични условия третирането на засегнатите терени ще започне още във вторник - 2 юни, в ранните часове на деня.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com