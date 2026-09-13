Федоров с остра критика, разкри пътя на Украйна
Конфликтът вече е достигнал „повратна точка“
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Конфликтът вече е достигнал „повратна точка“
Каква е причината?
Иван Янев и кучето Роувър привлякоха внимание към системни проблеми в достъпната среда
Обстановката е овладяна, но причините се повтарят от години
Правителството разработва нов закон
Министерство на земеделието, храните и горите със спешни мерки в подкрепа на сектор „Рибарство и аквакултури“
Иска се помощта да се дава направо на застрашените от уволнение
Европейската комисия (ЕК) ще подготви пълен списък на офшорните държави, които не гарантират прозрачност на международно ниво и обмен на данъчна инфор...
Бургас. Необходими са спешни мерки за да се подобри грамотността на учениците, заяви в Бургас образователният министър Анелия Клисарова. Те са заложен...
Земеделското министерство иска борси за продажба на родната продукция
София. Днес парламентът ще разгледа на второ четене два закона в областта на енергетиката. Те част от спешните мерки на кабинета, с които се очаква це...
Мерките предвиждат вдигане на минималната работна заплата от 1 октомври.
София. Има срив в българската енергетика, защото решенията в сферата са вземани на парче и няма планиране в интерес на държавата и обществото. Това за...