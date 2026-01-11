Критична нощ край Струма, водата стигна опасно близо до къщите

Ситуацията край река Струма в района на Батановци стана критична снощи, след като пропукване на дига доведе до рязко покачване на водата в близост до жилищни зони. Водният фронт достигна на метри от къщите, а местната власт предприе спешни действия. Към момента обстановката е овладяна и няма пострадали хора.

Критичната точка край сливането на реките

Пропукването е възникнало вчера следобед на участък малко след сливането на реките Струма и Конска. На фона на продължителните валежи от дъжд, а впоследствие и от сняг, нивото на реката се е повишило бързо, което е довело до реална опасност от наводнения. За да се предотвратят по-сериозни щети, временно е било спряно контролираното изпускане на язовир Студена.

Нощна работа и овладяна обстановка

Екипи на местната власт и аварийните служби са работили на място до около 2 часа през нощта. Благодарение на предприетите мерки реката е започнала да се оттича, а водните нива постепенно са спаднали. По данни на общината няма наводнени жилища и не са регистрирани пострадали хора.

Проблемът се повтаря, държавата не действа

Кметът на Батановци Радослав Петров заяви, че ситуацията не е изолирана и се повтаря през годините. По думите му градът вече за седми път е засегнат от излизане на реката извън коритото, като една от най-критичните зони отново е квартал „Андрейна махала“.

Петров подчерта, че задълженията на общинската власт в урбанизираните територии са изпълнени, включително със съдействието на кмета на община Перник Станислав Владимиров. Според него обаче в зоните извън урбанизираните граници, които са отговорност на държавата, трайни мерки не се предприемат.

„Водата излиза през няколко години и постоянно залива къщи, дворове и стопанства“, посочи още кметът, като предупреди, че без дългосрочно решение рискът за жителите на Батановци ще остане.

