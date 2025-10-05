След потопа: Държавата влиза в Елените и Царево
Институциите започват мащабни проверки след смъртоносните наводнения
Гл. комисар Александър Джартов: „Хората бяха предупредени, но силата на природата изненада всички“
Деретата са чисти, но без корекция на река Черна бедствията ще се повтарят
Оказвана е първа долекарска помощ, други са получили психологическа подкрепа
До късно снощи продължи и евакуацията на хора от хотелите в "Елените"
От снощи обилните и поройни дъждове наводниха десетки населени места и пътища
Човекът отишъл да помага за справянето с бедствието
До момента има данни за един загинал
Извънреден брифинг
Десетки улици се превърнаха в пълноводни реки
Положението у нас се усложнява
В област Бургас и в страната като цяло ситуацията постепенно започва да се нормализира
След мощни дъждове по южното Черноморие най-усложнено е в района на Царево и Бургас
Листната маса все още е голяма и има сериозен риск от падане на клони и цели дървета
Това е новата реалност, каза губернаторът на щата
Чакат се нови проливни дъждове
Щетите ни са за 25 бона, чакаме, 1000 от държавата, проплака Кирил Петков
Кметът Александър Александров призова за помощ
Помощта от властите дошла на втория-третия ден
Във връзка с унищожителните наводнения в Босна и Херцеговина, които отнеха живота на десетки граждан...