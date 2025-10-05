Гроздан Караджов: Кой даде разрешение за къщите в дерето?  

Вицепремиерът Гроздан Караджов коментира наводненията по Черноморието в ефира на бТВ.

„Ние допускаме често едни и същи грешки. От една страна е тази алчност да презастрояваме, с цел да изкараме по-висока печалба. От друга страна, липсва контрол. В конкретния случай аз искам да видя как са взели разрешения от Басейнова дирекция всички тези къщи, цялото това селище, което е изникнало по поречието на дерето", попита той.

За ДАИ

Държавната автомобилна инспекция няма работа на пътя, каза още министърът на транспорта и съобщенията.

Ликвидираме тази инспекция, повече те няма да бъдат на пътя, няма да контролират и с това приключваме разговора, посочи Караджов. По думите му контролните функции на автомобилните инспектори на пътя могат да бъдат поети от МВР.

Онези контролни функции, за които автомобилните администрации в цяла Европа са задължени с регламенти и директиви, ще си останат отново към автомобилната администрация, разясни Караджов. Той обяви, че вече се работи и върху предложение за законови промени, които могат да бъдат готови до края на следващата седмица, а до края на годината да бъдат разгледани и от Народното събрание.

За Роби Уилямс

Във връзка със случая с двамата инспектори от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември, министърът посочи, че няма чадър над никого в агенцията. Караджов отново каза, че е подценил проблема с корупцията.

За осем месеца, през което време е новото ръководство на агенцията, са уволнени десет души. Имаме подадени сигнали, фирми от бранша са се оплакали, че към тях се подхожда с тормоз, с рекет или с искане за подкупи, така наречената „такса спокойствие“. Ние сме проверили техните сигнали. Нямаме документ, с който да отидем в прокуратурата. Няма възможност да им търсим юридическа отговорност.

Уволняваме ги, посочи още министър Караджов.

За еврото

Министърът увери още, че тече обучение на служителите в пощенските станции, в които предстои да се обменят левове за евро след приемането на единната европейска валута в страната от 1 януари 2026 г. Караджов подчерта, че е направена необходимата организация за сигурността на пощенските клонове съвместно с МВР.

