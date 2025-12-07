Тревога в Бургаско след авария и опасност от наводнения

В Бургаско беше задействана системата BG-ALERT, а семейство бе евакуирано заради скъсана дига на река, като районът остава под наблюдение въпреки отслабналите валежи в сравнение със събота. Все още е в сила частично бедствено положение в община Созопол - за село Зидарово, където беше нанесена щета на инфраструктурата. В неделя сутрин отново се включи системата BG-ALERT за местните жители, след като нивата на водите останаха тревожни.

Село Ново Паничарево беше една от най-критичните точки, където имаше риск от наводнение на къщите в непосредствена близост до река Ропотамо. „За щастие обстановката се нормализира. Метеорологичните условия също се подобриха“, съобщи пред Нова телевизия кметът на Приморско Иван Гайков. Той посочи, че едно от най-опасните места по река Ропотамо е преливникът на язовир Ново Паничарево.

„Предвид обилните валежи, устоите на мостовите съоръжения, както и коритата на реката, бяха поставени на изпитание. От преливника водата, която излиза по данни на ВиК, е близо 150 хиляди литра в секунда, което създава изключителна опасност. Като по чудо се разминахме в събота без жертви и без сериозни инфраструктурни щети“, подчерта градоначалникът.

По думите му община Приморско може да понесе щетите върху инфраструктурата, но сериозният риск е моментът, когато водата повлече земна маса, дървета или клони, които могат да блокират ключови участъци. На фона на продължаващите валежи, дежурни екипи на община Приморско, на районното управление, на пожарната и на Гражданска защита патрулират непрекъснато в района.

„В неделя бяхме предвидили място, което да подслони при нужда бедстващи - със сухи пакети и завивки. За щастие не се наложи, но сме в постоянна готовност при необходимост да окажем съдействие“, обясни кметът на Приморско.

