Крокодили и хипопотами по улиците, ядат хора

Крокодили и хипопотами превзеха улиците на африканските градове. В Мозамбик, ЮАР и Зимбабве загинаха над 100 души, жертва на хищните животни. Стотици хиляди са принудени да напуснат домовете си, за да се спасят.

Трагедията се разиграва в цялата южна част на Африка след невиждани наводнения, съобщават медиите в ЮАР. Призоваваме всички да не се приближават към водите заради крокодилите, които са навсякъде. Реките се съединиха от всички райони и положението е непредсказуемо, каза представител на провинция Бонгеце в Мозамбик.

Администрацията на националния парк Линпопо и спасителните служби отчаяно се опитват да контролират прехвърлянето на крокодилите в реките, които са в градовете и да минимизират нови сблъсъци с хората, но засега това е безуспешно.

Освен непосредствената опасност, която представляват крокодилите, наводненията предизвикаха и хуманитарна криза. Седмици на обилни валежи, както и контролирано изпускане на язовири с цел предотвратяване на структурни повреди, са засегнали над 700 000 души, повече от половината от които деца, оставяйки след себе си разрушения сред обширни земеделски площи, според хуманитарни организации като Световната програма по прехраната и УНИЦЕФ.

