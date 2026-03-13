Свят

Хегсет: Новият лидер на Иран е ранен и обезобразен

Никой не го е виждал от началото на войната

13 мар 26 | 16:32
Боряна Колчагова

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че новият ирански върховен лидер Моджтаба Хаменей е "ранен и вероятно обезобразен".

Хаменей е бил ранен в началото на войната, но не е ясно колко тежко, съобщи Independent.

В четвъртък иранската държавна телевизия прочете изявление, за което твърди, че е от него, но той не е бил виждан публично, откакто е избран да замени баща си, който беше убит при американско-израелски въздушни удари в началото на войната.

"Иранското ръководство не е в по-добро състояние, отчаяно е и се крие. Те са се скрили. Нямаше глас и нямаше видео. Беше писмено изявление, в което той призоваваше за единство. Очевидно убиването на десетки хиляди протестиращи е неговият вид общност.  Защо писмено изявление? Мисля, че знаете защо. Баща му е мъртъв, той е уплашен. Ранен е", каза Пийт Хегсет.

Боряна Колчагова

