Папата каза най-важното за войната

Папа Лъв XIV заяви, че християнските политически лидери, които започват войни, трябва да се изповядат и да си направят равносметка, дали следват учението на Исус, предаде Ройтерс.

"Дали християните, които носят тежка отговорност във въоръжени конфликти, имат смирението и смелостта да си направят сериозен самоанализ и да отидат да се изповядат", запита се понтификът в слово пред свещеници. Лъв XIV не назова името на нито един политик, но през последните дни той засили призивите си за прекратяване на войната в Иран, която започна на 28 февруари с американско-израелски въздушни удари.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е възпитан в презвитерианската християнска вяра. Няколко от неговите висши сътрудници, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, са католици.

Векове наред католическата църква оценява конфликтите въз основа на концепцията си за справедливата война, която трябва да покрива редица критерии, за да бъде морално оправдана. Архиепископът на Вашингтон Робърт Макелрой тази седмица каза, че американско-израелските удари срещу Иран са "морално неоправдани", понеже не отговарят на църковните критерии.

Папа Лъв XIV днес говори на конференция, посветена на практиката на изповедта. Той посочи, че изповедта помага на всеки един католик и допринася за мира и социалното единство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com