Отиде си уважаван турски историк

На 78 години почина известният историк проф. д-р Илбер Ортайлъ, който през последната седмица е бил лекуван от заболяване.

Стана известно, че Ортайлъ е бил интубиран, след като състоянието му се е влошило по време на лечението му в интензивното отделение.

В изявление, направено в профила на Ортайлъ в социалните мрежи, семейството му казва: „Загубихме Илбер Ортайлъ... Загубихме Илбер Ортайлъ, главата на нашето семейство, на 13 март 2026 г. Въпреки дългогодишните и все по-сложни здравословни проблеми, любопитството му към живота и желанието му да бъде с хората никога не намаляваха и той живееше както знаеше, доколкото можеше. Неговите читатели, студенти и почитатели го обграждаха с любов и уважение от несравнима величина за всеки академик. Изпитваме дълбока благодарност от негово име. Ще споделим информация за погребението му по-късно.“

Кой беше той?

Илбер Ортайлъ е турски историк, академик и писател, особено известен с работата си в областта на османската история, дипломатическата история и културната история. Той е един от най-известните и често консултирани академици в областта на историята в Турция.

Ортайлъ е роден на 21 май 1947 г. в Брегенц, Австрия. Илбер Ортайлъ е от кримскотатарски произход.

Емигрира в Турция със семейството си, когато е на две години. Завършва основното и средното си образование в Австрийската гимназия в Истанбул. Завършва гимназия „Ататюрк“ в Анкара през 1965 г.

Завършва бакалавърска степен по история във Факултета по език, история и география на Анкарския университет през 1970 г. Там е бил студент при Шериф Мардин, Халил Иналджък, Мюмтаз Сойсал, Сеха Мерай, Илхан Текели и Мюбечел Кърай. Негови съученици са били още Зафер Топрак, Мехмет Али Кълъчбай и Юмит Арслан.

Учи славянски и източноевропейски езици във Виенския университет. Завършва магистърска степен в Чикагския университет при Халил Иналджък. През 1974 г. получава докторска степен във Факултета по политически науки на Анкарския университет с дисертация, озаглавена „Местните администрации след Танзимата“, и става доцент в същия факултет през 1979 г. с работата си, озаглавена „Германско влияние в Османската империя“.

Той подава оставка от поста си през 1982 г. в знак на протест срещу политическите санкции, наложени на университетите. През този период той изнася лекции, семинари и конференции във Виена, Берлин, Париж, Принстън, Москва, Рим, Мюнхен, Страсбург, Янина, София, Кил, Кеймбридж, Оксфорд и Тунис.

Той се завръща в Турция през 1989 г., става професор и е ръководител на катедра „Административна история“ във Факултета по политически науки на Анкарския университет от 1989 до 2002 г.

През 2002 г. става гостуващ професор в университета Галатасарай, а две години по-късно в университета Билкент. Преподава курсове по турска правна история в Юридическия факултет на университета Галатасарай и Юридическия факултет на университета MEF. Той е бил и член на Сената на университета Галатасарай.

