Турция сложи край на спекулата. Истината за Иран

Твърдения, разпространявани в определени акаунти в социалните медии, като например „Тръмп е инструктирал Турция да атакува Иран“, „Турция е част от таен военен план срещу Иран“ и „Турция поиска отмяна на санкциите по CAATSA, за да се присъедини към войната срещу Иран“, не са верни. Това заявиха от „Центърът за борба с дезинформацията“, звено под Дирекцията по комуникациите на президентството на Турция, което следи и противодейства на дезинформацията чрез издаване на проверки на фактите и публични разяснения.

Ето и цялата позиция:

Турция, в качеството си на суверенна и независима държава, упражнява изключителните си правомощия при формулирането и прилагането на решенията си по външната политика и сигурността. Дискурсите, които твърдят обратното, са напълно неоснователни и водени от злонамерени намерения. Няма ситуация, в която Турция би се ангажирала във война срещу Иран или би поставила каквито и да било условия – включително отмяна на санкциите по CAATSA – за подобна цел.

На обществото се препоръчва силно да не се доверява на подобно съдържание, предназначено да манипулира общественото мнение.

Твърденията, разпространявани в определени акаунти в социалните медии, че „ако Обединените арабски емирства нападнат Иран, всички места в ОАЕ ще се превърнат в легитимна цел за Турция“, не са верни.

Официалните институции на Република Турция не са направили изявление или оценка в този смисъл.

Турция се застъпва за позиция и политика, които подкрепят запазването на мира и стабилността, основани на дипломация, диалог и международно право, а не на ескалация на регионалното напрежение.

Обществеността е учтиво приканена да разчита само на официални изявления.

Твърденията, разпространявани в определени акаунти в социалните медии, в които се твърди, че „американска военна база, разположена в Турция, е била ударена“, не са верни.

В Турция няма военни бази, принадлежащи на чужда държава. Въздушното пространство, сухопътната територия, зоните под морска юрисдикция и военните съоръжения на Република Турция са изцяло под неин суверенитет и контрол. Не е имало нападение срещу нашата страна. Публикации, целящи да представят Турция като страна в регионални конфликти, представляват ясен акт на дезинформация.

Структурата за отбрана и сигурност на Турция, във всичките ѝ компоненти, остава напълно оперативна и развитието се следи в реално време от съответните институции. Силно се призовава обществеността да се въздържа от това да дава доверие на неоснователни твърдения и да взема предвид само официалните изявления.

