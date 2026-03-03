Голям въпрос пред Иран! А Тръмп не е доволен от Стармър

Остават 100 дни до началото на Световното първенство по футбол в Северна Америка, а засилващата се война в Близкия изток повдига допълнителни въпроси около вече спорния шампионат.

Главният сред тези въпроси в момента: Ще участва ли Иран в турнира, след като по същество е във война с един от домакините?

И макар спортът да е второстепенен проблем за тези в Близкия изток тази седмица, конфликтът предизвика нови съмнения относно участието на Иран в състезанието, като страната е замесена в ескалация на насилието след ударите на Съединените щати и Израел, предава CNN.

Междувременно Доналд Тръмп критикува Киър Стармър за ролята му в атаките на САЩ срещу Иран, пише BBC.

В интервю за „Сън“ Тръмп казва, че премиерът „не е бил полезен". "Никога не съм си мислил, че ще видя това. Никога не съм си мислил, че ще видя това от Обединеното кралство“.

В телефонно интервю Тръмп добавя: „Много е тъжно да се види, че отношенията очевидно не са такива, каквито бяха“.

В понеделник Стармър заяви пред Камарата на общините, че правителството „не вярва в смяната на режима от небето“.

Обединеното кралство първоначално не позволи на САЩ да използват британски бази за атака срещу Иран, но след това отвори базите си за „отбранителни“ удари по ирански обекти.

Тръмп казва пред „Сън“: „Франция е била страхотна. Всички са били страхотни. Обединеното кралство е било много по-различно от другите“.

