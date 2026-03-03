Нетаняху: Тръмп е най-силният лидер, не сме го въвлекли във война

Израелският премиер Бенямин Нетаняху защити остро президента Доналд Тръмп и заяви, че той е „най-силният лидер в света“, който действа според интереса на Америка, а не под чужд натиск. В интервю за Шон ханити по Фокс нюз Нетаняху отхвърли твърденията, че Израел е въвлякъл САЩ във война с Иран. По думите му съвместните удари не са началото на безкраен конфликт, а решителна стъпка към нова ера на мир. Премиерът подчерта, че операция „Епична ярост“ е необходим отговор на пряка заплаха.

Няма да има безкрайна война

Нетаняху увери американската публика, че конфликтът няма да се превърне в дългогодишна военна кампания. Според него иранският режим е в най-слабата си позиция от 47 години насам, откакто пое властта в страната. Той определи настоящия момент като исторически шанс за бързо и решително действие, което да създаде условия иранският народ сам да поеме контрола върху съдбата си и да изгради демократично управление.

Премиерът изрази убеждение, че отслабването на режима в Техеран ще доведе до сключването на множество мирни договори със страни от мюсюлманския свят. Според него това може да промени стратегическия баланс в региона и дори „да промени света“.

Саудитска Арабия и нови споразумения

Нетаняху посочи Саудитска Арабия като държава, която има „много да спечели“ от падането на иранския режим. По думите му мир между Рияд и Йерусалим е „много близо“, ако настоящата стратегия даде резултат. Той припомни, че в сътрудничество със Тръмп вече са били постигнати четири пробива чрез Авраамовите споразумения, които доведоха до мирни договори със четири арабски държави.

Сега, твърди Нетаняху, съвместните действия срещу Иран могат да отворят вратата към още повече споразумения. „Това е врата към по-широк мир“, заяви той и подчерта, че критиците, които говорят за безкрайна война, грешат в оценката си.

Отговор на обвиненията срещу Тръмп

Израелският премиер определи като „абсурдни“ твърденията, че Тръмп е бил въвлечен във войната от Израел. Според него американският президент разбира реалната заплаха, която представлява Иран. „Не е нужно да бъде въвличан в нищо. Той прави това, което смята за правилно“, заяви Нетаняху и подчерта, че Техеран открито се стреми към унищожаването на САЩ.

По думите му лидерството означава да се разпознава опасността навреме, дори когато част от обществото не я вижда. Той посочи, че Тръмп действа с ясното съзнание за дългосрочните рискове.

Защо „Епична ярост“ сега

Нетаняху защити решението за военна ескалация именно в този момент. След ударите по ядрените обекти и балистичната програма на Иран, според него режимът не е променил курса си, а е започнал да изгражда нови подземни съоръжения, които в рамките на месеци биха направили програмите му практически недосегаеми.

Ако не е било предприето действие сега, в бъдеще това би било невъзможно, предупреди той. По думите му подобно развитие би позволило на Иран да изнудва САЩ и съюзниците им и да заплашва региона със ядрено и ракетно оръжие. „Беше нужен решителен президент като Доналд Тръмп, за да се вземе това решение“, заключи Нетаняху.

