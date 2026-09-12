Нетаняху се среща с Къшнър след тайните разговори с „Хамас“ в Кайро

В края на миналия месец Доналд Тръмп заяви, че е постигнато споразумение за пълното разоръжаване на „Хамас“ и останалите въоръжени групировки в ивицат...