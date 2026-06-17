Нов сблъсък между Тръмп и Нетаняху заради Ливан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи необичайно остра публична критика към израелската военна операция в Ливан и поиска правителството на Бенямин Нетаняху да действа по-отговорно. Той обвини Израел, че унищожава цели жилищни сгради при преследването на отделни бойци на „Хизбула“, без да осигурява достатъчна защита на цивилните.

Тръмп предупреди, че продължаващите удари по Бейрут могат да поставят под заплаха договореностите между Вашингтон и Техеран. Новият спор бележи поредно изостряне на отношенията между двамата дългогодишни политически съюзници, предаде Ройтерс.

Тръмп поиска край на ударите по жилищни блокове

„Не трябва да разрушавате цял жилищен блок всеки път, когато търсите някого“, заяви американският президент по време на срещата на върха на Г-7 във френския град Евиан. По думите му в атакуваните сгради живеят много хора, които нямат връзка с „Хизбула“.

Тръмп подчерта, че прекалено много хора вече са загинали, а военната кампания срещу шиитската групировка продължава твърде дълго. През последните дни той неколкократно изрази недоволство от израелските действия в Ливан и призова за прекратяване на атаките, за да не бъдат подкопани преговорите с Иран.

Американският лидер увери, че продължава да поддържа „страхотни отношения“ с Нетаняху, но настоя израелският премиер да проявява повече отговорност. Тръмп отново изтъкна решаващата роля на САЩ за военната и дипломатическата сигурност на Израел и заяви, че никой друг американски президент не е направил толкова много за страната.

Споразумението с Иран засили напрежението

Израелски представители реагираха с разочарование на рамковата договореност между Вашингтон и Техеран за прекратяване на по-широкия регионален конфликт. Нетаняху обяви, че Израел възнамерява да запази силите си в Южна Ливан и свободата си да действа срещу „Хизбула“, въпреки американския натиск за спиране на бойните действия.

Ливан се превърна в една от най-трудните точки в преговорите, тъй като Иран постави прекратяването на израелските операции срещу „Хизбула“ сред условията за окончателно споразумение със САЩ. Предварителната договореност предвижда постоянно спиране на военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, но конкретният механизъм за изпълнението й все още не е изяснен.

Ройтерс отбелязва, че засега няма признаци критиките на Тръмп да бъдат последвани от значими политически или икономически действия, които да принудят Израел да промени военната си тактика. Вашингтон продължава да подчертава подкрепата си за сигурността на Израел въпреки растящото недоволство от действията му в Ливан.

Израел отхвърля обвиненията, че умишлено атакува мирни граждани, и твърди, че „Хамас“ и „Хизбула“ разполагат бойци и оръжия сред цивилното население. Израелските власти използват този аргумент и в отговор на международните критики за операцията в ивицата Газа, където според палестинските здравни власти са загинали над 73 000 души.

Сегашната фаза на бойните действия в Ливан започна на 2 март 2026 г., когато „Хизбула“ атакува Израел в подкрепа на Техеран след американско-израелските удари срещу Иран. Израел отговори със сухопътна и въздушна кампания, която причини тежки разрушения и хиляди жертви в Ливан. След обявяването на американско-иранската договореност интензивността на сраженията намаля, но отделните удари не спряха напълно.

Разногласието не означава автоматичен разрив между Тръмп и Нетаняху, но показва, че интересите им вече не съвпадат напълно. За американския президент приоритет е политическият успех на споразумението с Иран, докато израелското правителство настоява да запази свободата си за военни действия. Колкото по-дълго продължават ударите в Ливан, толкова по-голям става рискът личният спор между двамата лидери да прерасне в открит дипломатически конфликт.

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